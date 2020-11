Lavoro: Ronghi e Terranova (Cnal e Fmpi), insediato direttivo Opn per la partecipazione e la cogestione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si è insediato il comitato direttivo dell'Organismo paritetico nazionale per la partecipazione e la cogestione, previsto dall'art.51 del D.Lgs. 81/2008 e costituito dal sindacato Cnal unitamente all'Associazione datoriale delle medie e piccole imprese Fmpi. Rosa Pestilli, abruzzese, sarà Presidente del nuovo Organismo, Vice presidente sarà Sergio Marino di Reggio Calabria". E' quanto hanno dichiarato il segretario generale della Cnal, Salvatore Ronghi, e il Presidente della Fmpi, Antonella Terranova, nel corso della seduta di insediamento dell'Organismo, annunciando le prime costituzioni delle articolazioni regionali in Campania, Lombardia, Calabria, Abruzzo, Umbria, Sicilia e Piemonte . "L'Opn Partecipazione e Cogestione - ha evidenziato Pestilli - nasce per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, formazione, formulazione di proposte alle istituzioni competenti, ad enti pubblici e privati per iniziative di sostegno per le piccole e medie imprese e per la promozione di ogni altra azione di analisi, ricerca, studio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, certificazione del protocollo Covid-19, come previsto dalle norme nazionali e regionali". Pestilli ha aggiunto: "sono queste le principali funzioni dell'Organismo che si basa su un quadro di valori di riferimento chiaro e punta sulla qualità al servizio dei lavoratori e delle imprese e, per questo, farà la differenza nel mondo degli Organismi Paritetici e saprà essere incisivo per innalzare il livello della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per attuare la partecipazione e la cogestione dei lavoratori all'impresa, che è fondamentale, oggi ancor di più, per uscire dalla crisi economica e sociale determinata dalla pandemia". (segue) (Ren)