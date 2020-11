Napoli: Lanzotti (Fi), sindaco fa il tronista in tv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un clima di grande tensione con il Covid e la crisi. Ieri dopo il consiglio comunale alcuni colleghi sono stati aggrediti verbalmente da alcuni Lsu, la violenza va sempre contrastata anche se capisco la disperazione delle persone aizzate ad hoc. Voglio essere chiaro: se racconto che quella persona è causa del problema potrebbero esserci delle reazioni soprattutto da parte di chi non ha strumenti culturali. Non si può speculare sulla salute dei cittadini con un teatrino violentissimo". Così Stanislao Lanzotti di Forza Italia, ai microfoni di radio Crc. Per Lanzotti FI è tra la tenaglia del no al sindaco e il rischio commissario nominato dal governo: "noi voteremo no, siamo contrari a de Magistris con un'opposizione dura messa in atto in ben 10 anni. Questo bilancio non si può votare, non sono stati venduti immobili. Potrebbe arrivare un commissario straordinario e la cosa negativa è che la nomina arriverà da questo governo incapace". Infine, Lanzotti difende l'ex pm sulla gestione dell'emergenza Covid: "su tutto c'è da criticare de Magistris: dal patrimonio ai trasporti fino alla raccolta differenziata. Sinceramente sull'emergenza Covid cosa bisogna dire al sindaco? Sulla sanità sappiamo di chi è la responsabilità come per le scuole: lo dico da grande critico. Un clima più pacifico serve a tutti, questa guerra sulla pelle dei cittadini fa male e De Magistris ha questa responsabilità perché fa il tronista in tv". (Ren)