Piemonte: la Madonna di Loreto portata nel Duomo di Torino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguire è stato trasmesso, sulla pagina facebook del Consiglio, un convegno formativo, rivolto principalmente agli studenti, sulla storia dell’Aviazione in Piemonte e le prospettive future di un settore strategico per la regione. Diversi gli interventi che hanno tracciato un quadro complessivo dell'argomento: Marco Mastroberti, Marco Valerio Bonelli (Responsabile Marketing Support divisione velivoli Leonardo), Dario Giuseppe Pastrone (docente ordinario di propulsione aerospaziale e referente corsi di studi in ingegneria aerospaziale del Politecnico di Torino) e Sergio Michelangelo Blazina (dirigente tecnico Ufficio scolastico regionale). Le iniziative, organizzate dall’Assemblea in collaborazione con il Comando Aeroporto di Cameri - Aeronautica Militare, si collocano all’interno del quadro delle consolidate relazioni esistenti tra le due istituzioni, che proprio a Torino hanno profonde radici storiche. Il 13 novembre, sempre alle 10.30, vi sarà un’analoga funzione religiosa nella Cattedrale di Aosta. L’effige sacra della Madonna di Loreto verrà onorata anche in altre due città piemontesi con altrettanti momenti di preghiera: il 23 novembre al Duomo di Novara e il 30 novembre nella chiesa di San Paolo a Casale Monferrato. (Rpi)