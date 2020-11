Covid: Borrelli (Verdi), magistratura faccia chiarezza su decesso al Cardarelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo alla magistratura di fare in fretta per chiarire la causa del decesso dell'uomo perché se vi sono delle responsabilità da parte dell'ospedale occorre saperlo, le accuse sono gravissime e bisognerà indagare e verificarle rapidamente visto che l'area dove è stato girato video era vigilata anche da telecamere interne". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale dei Verdi Borrelli: "Il Cardarelli è e resta il punto di approdo di tante vite che si salvano grazie al lavoro di queste persone. Le immagini diffuse testimoniano l'enorme tragedia di una vita che si spegne, come troppe in queste ore, senza la vicinanza dei propri cari, senza avere il conforto di una dignitosa conclusione. In una situazione di emergenza drammatica dipende tutto anche dai nostri comportamenti, dalla responsabilità che abbiamo nel rispettare le regole, nell'evitare ogni contatto non indispensabile". Quindi ha concluso: "Solo in questo modo renderemo omaggio al lavoro di chi è in prima linea a rischiare ed eviteremo il più possibile altre morti. Solo uniti usciremo da questa tragedia partendo dalle istituzioni, che ora più che mai hanno il dovere di decidere e chiudere le zone in cui il sistema sanitario, nonostante i suoi eroi quotidiani, non regge". (Ren)