Covid: Mastella chiude Benevento, l'elenco delle nuove limitazioni (2)

- Ma non è tutto. Il sindaco Mastella ha inoltre "ritenuto di dover prevenire ulteriori comportamenti e occasioni che comportano la inosservanza della distanza di sicurezza interpersonale e del divieto di assembramento, è stato anche disposto che sulle panchine dell'intero territorio cittadino potranno prendere posto due persone per volta, oppure un minore o una persona non autosufficiente con il rispettivo accompagnatore, sempre nel rispetto del prescritto distanziamento interpersonale; nelle domeniche e giorni festivi è interdetto l'accesso dei visitatori al cimitero comunale; è sospeso lo svolgimento del mercato regionale del sabato nell'area Santa Colomba". E infine: "In relazione a quest’ultima misura il sindaco Mastella ha anche precisato che essa rimarrà in vigore fintantoché non verrà approntato un piano che preveda la perimetrazione dell’area con un unico varco d’accesso (con verifica delle distanze e controllo della temperatura corporea) e un unico varco d’uscita in modo da evitare possibili assembramenti e contingentare gli ingressi". (Ren)