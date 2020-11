Abruzzo: Fai-Cisl scrive al governo per esclusione lavoratori agricoli da decreto Ristori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Ristori contiene "lacune inaccettabili, primo perché esclude i lavoratori agricoli dall'indennità di mille euro, riconosciuta a tante altre categorie, poi perché contempla l'accesso alla cassa integrazione ma non prevede alcuna proroga per la Cisoa, la Cassa integrazione salariale operai agricoli. Inoltre, il trattamento di malattia per Covid-19 viene decurtato dalle giornate di lavoro degli assunti a tempo determinato, che rappresentano il 90 per cento dei lavoratori agricoli: una norma che incide negativamente sul calcolo della disoccupazione agricola, con gravi ricadute su questo ammortizzatore sociale, fondamentale per quasi un milione di lavoratrici e lavoratori del settore. Chiediamo al governo di approfondire la questione e porre rimedio a queste gravi mancanze, provvedendo, già con i prossimi immediati interventi, a rifinanziare integrazioni al reddito anche per i lavoratori agricoli, visto che certamente non navigano nell'oro e viste le misure adottate a sostegno delle imprese". Lo sostiene oggi in una nota Franco Pescara segretario generale della Fai Cisl Abruzzo-Molise. (segue) (Gru)