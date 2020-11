Campania: assessore Casucci incontra operatori turistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho voluto incontrare tutti gli operatori e i soggetti del comparto turistico presenti in Regione Campania per dare un segnale di concretezza e di collaborazione. Dobbiamo costruire insieme le risposte e le soluzioni a questa crisi mondiale che coinvolge tutti”, lo ha dichiarato l’assessore regionale al turismo della Regione Campania Felice Casucci. In una nota si legge: "Tutte le realtà coinvolte hanno dimostrato grande spirito di collaborazione. Diverse le proposte già pervenute all’assessorato che saranno valutate e condivise. Per dare seguito a questa prima giornata introduttiva e di cooperazione, gli operatori insieme all’assessorato, con la direzione generale Turismo e Cultura della Regione Campania e all’Agenzia Campania Turismo, si sono dati appuntamento alla settimana prossima". (segue) (Ren)