Piemonte: Regione, Quinto Padiglione non pericoloso, ospiterà 55 tensostrutture per pazienti Covid (2)

- In merito ai dubbi sollevati nelle scorse ore sulla sicurezza dell’area, che farebbero riferimento ad uno studio commissionato dal Politecnico di Torino nel 2018 per valutare la fattibilità tecnica di riqualificazione dell'edificio per l’eventuale realizzazione di aule universitarie, l’autore stesso ha chiarito alla Regione che l’area non presenta criticità. Dallo studio emerge che dal punto di vista strutturale il padiglione è sicuro: sono state infatti eseguite due prove di carico i cui risultati sono stati positivi ed in linea con i valori già registrati nel 2003. L’edificio è perciò stabile nel tempo, tanto è vero che fino al 2019, in occasione dell'evento annuale "Natale in giostra", è sempre stato dotato di certificato di idoneità statica esibito alla Commissione di Vigilanza provinciale sui locali di pubblico spettacolo. Nessun pericolo in caso di alluvione: il pavimento del padiglione si trova infatti 4 metri più in alto rispetto ai livelli di piena eccezionali del fiume Po. Dal punto di vista sismico, infine, lo studio commissionato dal Politecnico rileva che l'edificio è stato realizzato prima dell'attuale classificazione sismica del territorio regionale, come peraltro la quasi totalità di edifici pubblici della medesima epoca, e che il livello di sicurezza sismica è in linea con quello di molti edifici dello stesso periodo normalmente in uso. (Rpi)