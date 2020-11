Sicurezza: Consulta boccia legge Veneto su controllo di vicinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge della regione Veneto sul "controllo di vicinato" viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ed è pertanto incostituzionale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 236 (redattore Francesco Viganò), depositata oggi. La legge regionale n. 34 del 2019, annullata dalla Consulta, si proponeva - spiega una nota dell'ufficio stampa della Corte costituzionale - l'obiettivo di promuovere e regolare il cosiddetto "controllo di vicinato", sostenendone in vario modo le attività e istituendo una banca dati per il monitoraggio dei suoi risultati. La Corte ha ricordato che, secondo la propria giurisprudenza, spetta soltanto allo Stato legiferare in materia di "sicurezza primaria", che consiste nell'attività di prevenzione e repressione dei reati, primariamente affidata alle forze di polizia. Alle Regioni è invece consentito prevedere interventi a sostegno della cosiddetta "sicurezza secondaria", in particolare mediante azioni volte a rafforzare nel contesto sociale una cultura della legalità, nonché a rimuovere le condizioni nelle quali possono svilupparsi fenomeni di criminalità. (segue) (Rin)