Covid: de Magistris, esercito che serve a Napoli è composto da medici e infermieri

- "Napoli ha bisogno ha bisogno di un esercito di medici, infermieri e operatori sanitari". Questa la risposta del sindaco di Napoli Luigi de Magistris alla domanda relativa all'arrivo dell'esercito nel capoluogo campano. Il sindaco prosegue con l'affondo a De Luca: "Se la Regione Campania nei mesi estivi avesse fatto scorrere le graduatorie per il personale sanitario adesso avremmo una situazione più gestibile. Al governo chiediamo chiarezza. Nel corso del colloquio avuto ieri con il ministro Speranza, sollecitato da una lettera in cui chiedevo i dati del monitoraggio condotto dai tecnici del Ministero, mi ha riferito che stanno definendo alcuni approfondimenti. Continuo a ribadire che c'è una discrepanza tra la situazione reale degli ospedali e i dati enormemente ottimistici diffusi dai bollettini ufficiali della Regione". "Se poi serve più forze di polizia per i controlli, o per affiancare gli operatori sanitari, ma se si vuole colpevolizzare il cittadino, che in zona gialla è libero di uscire, allora il governo, regionale e nazionale, si assuma la responsabilità di dichiarare zona rossa". (Ren)