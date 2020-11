Covid: Fedriga, da ministero Salute ok a ordinanza più restrittiva per FVG, Veneto e Emilia Romagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta per ora solo una "raccomandazione l'accesso agli esercizi commerciali di grande e media struttura di vendita nelle prime due ore della giornata agli over 65. Non è una limitazione, ma una raccomandazione", ha chiarito Fedriga. In merito alle scuole primarie e secondarie di primo grado viene prevista la "sospensione" di alcune tipologie di insegnamento: "educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato". E ancora, "l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge dopo le ore 15 e fino a chiusura", mentre ha proseguito il presidente, è "vietata la consumazione di cibi e bevande all'aperto". Vi sono poi "misure specifiche per le giornate festive e prefestive" nelle quali gli esercizi di vendita di grande struttura o di media struttura maggiore "rimangono chiuse il sabato e la domenica", questo "anche per i plessi commerciali collegati. Nel giorni festivi è inoltre vietata la vendita di ogni tipo anche negli esercizi di vicinato. Restano aperte parafarmacie, farmacie, tabaccherie, edicole e vendita di generi alimentari. E' sempre consentita la consegna a domicilio", ha aggiunto Fedriga per poi precisare: "L'ordinanza non vuole dare multe, ma vuole cercare di darci delle regole condivise che possano limitare al massimo il contagio". (Rin)