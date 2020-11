Campania: M5s, non sopprimere treno Frecciarossa Salerno-Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il treno Frecciarossa Salerno-Roma delle 5.20 non dovrà essere soppresso. La corsa delle 5.20 è in assoluto la più gettonata e consente a decine di insegnanti e ai tantissimi impiegati che operano nella capitale di raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro in perfetto orario. Cancellarla comporterebbe disagi nei confronti di decine centinaia di cittadini della provincia di Salerno". Lo hanno dichiarato in una nota congiunta la Deputata del Movimento 5 stelle Virginia Villani e il consigliere regionale Michele Cammarano che hanno aggiunto: "Questa soppressione, apporterà inevitabili ripercussioni anche sulle coincidenze del trasporto regionale, e ci lascia terribilmente perplessi rispetto alle grandi difficoltà che provocherà non solo ai pendolari". (Ren)