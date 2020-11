Beni culturali: Teramo, serve riforma del lavoro che vada oltre l’orizzonte del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qual è stato l'impatto dell’emergenza sanitaria sui lavoratori dei beni culturali? Il rappresentante nazionale della confederazione Cobas, Domenico Teramo, ha le idee chiare in tal senso: “Drammatico – spiega all’Agenzia Nova – Soprattutto perché molti addetti non sono dipendenti dell’amministrazione pubblica, come dovrebbe essere, ma lavorano presso ditte che hanno in appalto alcuni servizi nei musei e nei siti archeologici. Ciò ha dato vita a una situazione di precarietà già nota ma che è emersa in tutta la sua complessità a causa della crisi innescata dal Covid. Nello stesso sito lavorano fianco a fianco dipendenti con le medesime funzioni, oggetto però di trattamenti molto diversi: ai lavoratori pubblici sono state garantite le tutele fondamentali, mentre ad altri, dipendenti delle ditte appaltatrici, in molti casi non è stata ancora corrisposta la cassa integrazione”. Come mai questi ritardi? “Perché le ditte che hanno l’appalto hanno scaricato sull’Inps l’onere del pagamento, con il risultato che molti lavoratori si ritrovano da mesi senza stipendio”. In questo senso ci sono state proteste da parte dei lavorator del Parco archeologico di Pompei. “Sì, i lavoratori hanno organizzato una protesta perché dopo cinque mesi ancora non gli era stata corrisposta la cassa integrazione. Come responsabile nazionale del settore so che non sono soltanto i siti campani ad essere interessati dai ritardi nell’erogazione, è un problema che riguarda tutti su scala nazionale”. Qual è il rischio nel post-Covid per gli impiegati delle ditte private dei beni culturali? “Innanzitutto la riduzione delle ore di lavoro, ma le conseguenze più pesanti arriveranno con la fine del blocco dei licenziamenti, quando molte persone correranno il rischio di essere lasciate a casa definitivamente”. Quali sono le strategie da attuare per salvaguardare gli addetti dei beni culturali? “Una soluzione immediata è il pagamento diretto da parte del datore di lavoro di almeno una parte della cassa integrazione. Tuttavia, la solo una riforma strutturale potrà essere davvero efficace: la crisi sanitaria è stata solo un catalizzatore di un problema preesistente. I lavoratori assunti dalle ditte d’appalto svolgono un servizio stabile nell’ambito dei beni culturali, e dovrebbero essere trattati di conseguenza”. La pratica dell’appalto dei servizi è stata però adottata in un’ottica di spending review, come può avvenire una riforma in controtendenza durante una congiuntura economica tanto sfavorevole? “Deve essere attuata innanzitutto per i lavoratori: per il modo in cui è sfruttata oggi, questa pratica appare del tutto iniqua nei confronti dei dipendenti stabili dei beni culturali. Inoltre, i costi per lo Stato sono superiori in caso di concessione dell’appalto di servizi, come ad esempio la biglietteria, perché perde introiti importanti che invece entrano nelle casse della ditta appaltatrice, la quale ottiene una percentuale su ogni singolo ingresso. Tali flussi di denaro che dovrebbero essere riportati nell’alveo della pubblica amministrazione. Ma la prospettiva del lavoratore non può essere marginale, si tratta di risorse oggi inserite in un settore della pubblica amministrazione che però non hanno alcun beneficio in termini di tutele. In più, l’anzianità è riconosciuta in termini minimi nell’ambito dei concorsi pubblici: una duplice beffa in una situazione ormai insostenibile”. (Ren)