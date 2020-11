Covid: Rostan (IV), misure straordinarie per Covid hotel in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorrono misure straordinarie per favorire il reperimento di 'Covid hotel' in tutta la Campania dove ricoverare asintomatici e pauci sintomatici". Lo ha dichiarato Michela Rostan, vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera. "E' l'unico modo per alleggerire in tempi brevi la pressione sulle strutture sanitarie - ha aggiunto - oramai divenuta insostenibile per medici, infermieri e per i pazienti stessi. Non bastano gli appelli alla sensibilità dei singoli. Governo e Regione convochino ad horas le rappresentanze delle strutture alberghiere sottoponendo loro accordi certi e sostenibili. In primis bisogna garantire la copertura delle spese per la riapertura delle strutture e per il loro funzionamento. In secondo luogo servono programmazioni che consentano di riconvertire le strutture rendendole funzionali ad accogliere i pazienti Covid in piena sicurezza per il personale e per gli ospiti stessi. In terzo luogo si chiarisca che le spese per il ripristino dell'attività alberghiera, a cessata emergenza, siano a carico dello Stato. Solo così potremo dare un'accelerata al reperimento di strutture in tempi adeguati ad affrontare l'emergenza". (Ren)