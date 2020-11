Lega: Severino Nappi nuovo coordinatore per la città di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Severino Nappi è il nuovo coordinatore della Lega a Napoli città. Continua il percorso di crescita del partito in vista delle prossime amministrative". A dare l'annuncio della nuova nomina il coordinatore regionale della Lega in Campania Nicola Molteni. "La Lega lavora a nuovi progetti - prosegue Molteni - idee e proposte per la città partenopea. Un progetto alternativo ai disastri di De Luca, de Magistris e della sinistra; ad un progetto per una nuova visione del capoluogo campano, città meravigliosa, che sappia aggregare eccellenze e valorizzare risorse della società civile, patrimonio autentico dei napoletani, riconosicuto in tutto il mondo. Per un centrodestra unito e allargato. Si ringrazia per il lavoro svolto in questi anni l'avv. Simona Sapignoli, esempio di militanza e appartenenza che continuerà ad essere risorsa imprescindibile della Lega Campania Salvini Premier". (Ren)