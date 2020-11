Molise: il 20 novembre rinnovo degli organi del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale molisano, Salvatore Micone ha sottoposto all'attenzione dei capigruppo nel corso della sua ultima riunione le scadenze immediate che il Consiglio deve svolgere come da specifiche previsioni statutarie e regolamentari per quel che concerne il rinnovo di metà legislatura dell'Ufficio di presidenza e delle Commissioni. L'Assemblea legislativa regionale, infatti, sarà chiamata ad eleggere il presidente del Consiglio regionale, due vicepresidenti e due segretari componenti l'Ufficio di presidenza, oltre che la nuova strutturazione delle Commissioni permanenti. Sentiti i vari capigruppo il presidente Micone ha deciso di convocare, in presenza, il Consiglio regionale per il prossimo 20 novembre. (segue) (Gru)