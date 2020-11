Molise: Sanità, Facciolla, Toma e Roberti rassicurano molisani, ma Asrem comunica a Ospedali stato di preallarme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando in estate abbiamo sottolineato il problema delle ambulanze 118 dedicate al trasporto dei pazienti covid, cosa che di fatto avrebbe soppresso il sistema del'emergenza urgenza, non eravamo catastrofisti. Quando abbiamo proposto, sul modello dell'Emilia Romagna di fare i tamponi drive-through, non eravamo catastrofisti. In tutti questi mesi - prosegue Facciolla - siamo stati semplicemente attenti a quello che stava accadendo e a quanto ci riferivano le tante persone che in questa emergenza vogliono risposte dalle istituzioni. Risposte che il presidente Toma non sta dando in nessun modo. Dica quello che l'Asrem scrive nelle lettere inviate agli ospedali, dica che tutti gli ospedali sono in uno stato di pre-allarme, dica che gli anziani stanno morendo nelle case di cura senza neanche essere trasportati in ospedale perché non c'è più posto. Solo dicendo la verità, caro presidente, potrà riacquistare un po' della fiducia che i molisani stanno perdendo in lei, nella nostra sanità, e più in generale nelle istituzioni". (Gru)