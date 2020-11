Imprese: Cdp, in meno di due anni mobilitati 260 milioni per enti di Puglia, Basilicata e Molise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2019 ad oggi Cassa depositi e prestiti ha mobilitato in favore degli enti di Puglia, Basilicata e Molise circa 260 milioni di euro: grazie poi alla più vasta operazione di rinegoziazione mutui degli ultimi anni, lanciata per sostenere le amministrazioni durante l’emergenza Covid-19, negli stessi territori Cdp ha coinvolto 265 enti locali generando un risparmio nel 2020 di oltre 15 milioni di euro su più di un miliardo di debiti rinegoziati. Stando al relativo comunicato stampa, diversi però sono anche gli interventi legati alle infrastrutture che Cassa sta portando avanti in queste regioni, fra cui: due progetti sul trasporto pubblico locale a Taranto e un protocollo di advisory firmato con l’Autorità portuale del Mar Adriatico Meridionale. Il sostegno integrato a 360 gradi che Cdp offre a comuni, città metropolitane, province e Regioni, prosegue la nota, non si limita più alla storica e tradizionale concessione di finanziamenti, ma comprende una sempre più vasta gamma di prodotti e servizi per le amministrazioni pubbliche e lo sviluppo delle infrastrutture. (segue) (Com)