Imprese: Cdp, in meno di due anni mobilitati 260 milioni per enti di Puglia, Basilicata e Molise (2)

- Per presentare agli amministratori locali l’offerta di Cdp, grazie anche al sostegno di Anci, ripartono gli appuntamenti di Spazio Pa, un ciclo di eventi online dedicati alla promozione del confronto con gli amministratori locali per comprenderne meglio bisogni e aspettative e per condividere riflessioni su tematiche di interesse comune. Nei webinar intervengono anche gli esperti di PagoPa impegnati per la digitalizzazione del paese con il sostegno di Cdp. Si parte da Puglia, Basilicata e Molise, territori su cui si concentra il webinar “Spazio Pa-Bari” tenutosi oggi online con la partecipazione, fra gli altri, anche del sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro, del sindaco di Polignano a Mare e presidente ANCI Puglia Domenico Vitto, del vicedirettore generale di Cdp Paolo Calcagnini e del responsabile divisione Cdp Infrastrutture e Pa Tommaso Sabato. (Com)