Piemonte: la Madonna di Loreto portata nel Duomo di Torino

- Ieri l’effige sacra della Madonna di Loreto è giunta all’aeroporto militare di Cameri (provincia di Novara) per l’11^ tappa del pellegrinaggio nazionale iniziato nel mese di gennaio in occasione del Giubileo Lauretano, anno giubilare concesso da Papa Francesco nel centenario della proclamazione della Beata Vergine di Loreto quale "Patrona degli Aeronauti". Questa mattina è stata portata nel Duomo di Torino, dove alle 10.30 si è svolta una messa alla presenza delle autorità civili e militari, celebrata da monsignor Gabriele Mana, Vescovo emerito di Biella. In rappresentanza del Consiglio regionale del Piemonte ha partecipato una delegazione guidata dal presidente Stefano Allasia, mentre per l’Aeronautica Militare erano presenti il Comandante dell’aeroporto di Cameri, il Colonnello Pilota Marco Mastroberti, e gli altri comandanti dei reparti della zona di Torino. "Nel quadro delle consolidate relazioni esistenti tra il Consiglio regionale del Piemonte e l’Aeronautica Militare, l’Assemblea legislativa piemontese ha espresso da subito la volontà di partecipare alle commemorazioni del centenario della proclamazione della Beata Vergine di Loreto “Patrona degli Aeronauti”. Mi preme ringraziare il vescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia per la sua disponibilità che ci ha permesso di celebrare la Santa Messa di quest’oggi nel Duomo di Torino", è il commento del presidente Allasia. (segue) (Rpi)