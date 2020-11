Napoli: Borrelli (Verdi), dilaga la violenza, proteggere ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È preoccupante questa violenza che sta dilagando su tutto il territorio, per questo occorre un piano per il controllo capillare delle strade, la criminalità va contrastata in ogni modo. In questo momento così delicato è soprattutto importante fare in modo che gli ospedali ed il personale sanitario siano protetti dai violenti e dai delinquenti ed allora, proprio per questo, continuiamo a chiedere a gran voce dei presidi fissi di polizia nelle strutture ospedaliere". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.(Ren)