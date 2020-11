Sardegna: strage di Nassirya, la Regione ricorda il maresciallo capo Silvio Olla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il maresciallo capo della Brigata Sassari, Silvio Olla morto 17 anni fa nella strage di Nassirya, è stato ricordato nell'anniversario del tragico attentato da governatore Christian Solinas e dal presidente del Consiglio Regionale, Michele Pais. "Il nostro giovane conterraneo - ha detto il presidente Solinas - perse la vita in uno degli eventi più tragici che hanno colpito le nostre Forze armate, nel quale rimasero uccisi 19 italiani. Altri due giovani sardi della Brigata Sassari rimasero feriti. 32 anni, dell'isola di Sant' Antioco, Silvio Olla era un sottufficiale in servizio al 151mo Reggimento della Brigata Sassari. Figlio di un maresciallo, ricorda il Presidente, e fratello di un carrista. "Non dimentichiamo il suo sacrificio - ha concluso il presidente Solinas - così come quello di tanti altri giovani. Un commosso saluto va ai familiari e ai militari della gloriosa Brigata, impegnati in questi giorni in una delicata missione di pace in Libano". (segue) (Rsc)