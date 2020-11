Covid: Piemonte, 77 decessi e 4.787 contagi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 77 i decessi di persone positive al test del Covid-19 registrati oggi in Piemonte. E' il dato più alto da quando è iniziata la seconda ondata. A comunicarlo l’Unità di Crisi della Regione. Il totale è ora 4903 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 765 Alessandria, 300 Asti, 246 Biella, 500 Cuneo, 472 Novara, 2166 Torino, 256 Vercelli, 148 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 50 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.Sono invece 4.787 i casi di persone positive al Covid-19 registrati oggi in Piemonte. Di questi, 2100 (il 44%) sono asintomatici). Sale così a 112.054 il totale di contagiati nel territorio regionale. Dei casi di oggi 575 sono stati registrati nelle Rsa, 304 in ambito scolastico, 3908 tra la popolazione generale. La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 9585 Alessandria, 5154 Asti, 3714 Biella, 14.365 Cuneo, 8205 Novara, 62.135 Torino, 4163 Vercelli, 2873 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 714 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1146 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. (Rpi)