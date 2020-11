Molise: Sanità, Facciolla, Toma e Roberti rassicurano molisani, ma Asrem comunica a Ospedali stato di preallarme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci sono più posti nei reparti di terapie intensive. Non ci sono più posti nei reparti di malattie infettive. L'ospedale Cardarelli di Campobasso e ormai giunto al limite e all'ospedale di Termoli fino a ieri non c'era piu posto in medicina d'urgenza perchè erano ricoverati 7 pazienti Covid". Così in una nota il Consigliere regionale del Molise Vittorino Facciolla (Pd). "Gli stessi Scafarto e Florenzano - spiega Facciolla - hanno diffuso una nota a tutti gli ospedali regionali nella quale si comunica, in buona sostanza, di tenersi pronti ad un ulteriore aggravamento della curva pandemica e, pertanto, di predisporre in tutti gli ospedali posti letto, percorsi operativi per la gestione dell'emergenza Covid e, in definitiva, dice di attivare il modello di pre-allarme. Ieri il presidente Toma con i suoi soliti toni trionfali ha annunciato che il Molise rimane zona gialla e ci ha accusato di essere catastrofisti e di fare allarmismo a scopo politico. Il problema non è essere catastrofisti ma semplicemente leggere la realtà e cercare ancora una volta di collaborare con il presidente Toma affinché questa emergenza non si trasformi in un disastro per il Molise. Quando a marzo abbiamo parlato della necessità di trasformare l'ospedale Vietri in un unico ospedale Covid per evitare zone promiscue avevamo previsto già quello che sta accadendo in tutti gli ospedali della Regione, non eravamo catastrofisti". (segue) (Gru)