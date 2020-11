Covid: Abruzzo, convenzione tra Confartigianato e Università per test molecolari in aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tamponi molecolari e test sierologici a prezzi calmierati per consentire alle aziende di monitorare la situazione all'interno delle attività, di identificare precocemente eventuali soggetti positivi e di stroncare sul nascere possibili focolai. Sono gli obiettivi della campagna lanciata da Confartigianato Imprese Chieti-L'Aquila che ha sottoscritto un'apposita convenzione con l'università "G. d'Annunzio" di Chieti per l'esecuzione degli esami. Diverse le opzioni previste: dall'analisi dei campioni inviati al Cast (Center for advanced studies and technology) dell'ateneo, all'esecuzione del tampone nella stessa struttura e fino all'esecuzione dei test direttamente in azienda. E' inoltre possibile eseguire i test sierologici. Si ricorda che il test molecolare è lo strumento ufficiale per la rilevazione del virus Sars-CoV-2. "In questo momento estremamente difficile abbiamo lanciato questa campagna per rispondere alle esigenze delle imprese in termini di prevenzione e sicurezza - affermano il presidente ed il direttore generale di Confartigianato Chieti L'Aquila, Francesco Angelozzi e Daniele Giangiulli -. Nella guerra al virus, prevenzione e diagnostica sono le armi principali a disposizione per contrastare la diffusione del Covid-19. In questo modo le imprese non dovranno preoccuparsi di individuare un laboratorio idoneo, cosa non semplice in questa fase, e potranno contare sulla qualità e sulla professionalità del Cast dell'Università di Chieti". (Gru)