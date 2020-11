Campania: Pierro (Lega), così Regione depotenzia sanità in costiera amalfitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all'ultima delibera della giunta della Regione Campania l'unico punto di riferimento per i cittadini e per gli ospiti della costa d'Amalfi entro 30 giorni passerà dall'Aou uggi d'Aragona a gestione Asl Salerno". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro: "Il presidio ospedaliero "Italia Giordano" di Castiglione di Ravello, dotato di 20 posti letto di medicina generale, è allestito allo scopo di garantire prestazioni ambulatoriali alla popolazione che insiste in un territorio non agevolmente collegato con le altre strutture ospedaliere ed è l'unico punto di riferimento per i cittadini e per i turisti della Costa d'Amalfi. L'Asl Salerno, già ampiamente sott'organico, non ha personale a sufficienza per garantire il funzionamento dell'unico pronto soccorso di tutta la costiera amalfitana, oltretutto in un periodo di emergenza sanitaria". Pierro ha aggiunto: "Tale inopinata modifica abbassa i livelli di tutela dei cittadini della Costa d'Amalfi. Per scongiurare tale evenienza ho presentato interrogazione scritta a De Luca e chiesto di annullare la delibera. In questo particolare momento, la sanità va potenziata, non smantellata, soprattutto in un territorio, come quello della Costa d'Amalfi, già fortemente svantaggiato". (Ren)