Covid: 301 nuovi positivi in Sardegna nelle ultime 24 ore, cinque le persone decedute

- Sono 301 i nuovi casi di positività al Covid-19 (a fronte di 4.144 tamponi) registrati in Sardegna nelle ultime 24 ore. Nell'Isola, si contano cinque decessi (298 in tutto): due donne, di 96 e 95 anni, residenti rispettivamente a Lotzorai e Calasetta, e tre uomini, due ottantenni di Sestu e Cagliari e un novantatreenne di Sassari. Sono i dati diffusi dall'Unità di crisi regionale. Salgono quindi a 13.794 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Dei nuovi casi, 205 sono stati rilevati attraverso attività di screening e 96 da sospetto diagnostico. In totale sono stati eseguiti 308.919 tamponi con un incremento di 4.144 test. Sono invece 424 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+6 rispetto al dato di ieri), mentre è di 56 (+2) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 8.891. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 4.045 (+94) pazienti guariti, più altri 80 guariti clinicamente. Sul territorio, di 13.794 casi positivi complessivamente accertati, 2.880 (+104) sono stati rilevati nella Città metropolitana di Cagliari, 2.277 (+50) nel Sud Sardegna, 1.137 a Oristano, 1.758 (+13) a Nuoro, 5.742 (+134) a Sassari. (Rsc)