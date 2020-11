Napoli: Sibilia, valutare chiusura area metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia sottolinea in una nota di concordare "con il professor Ricciardi: Napoli non è Avellino, sono due realtà diverse che vanno dunque differenziate anche nelle soluzioni. A Napoli e nell'hinterland occorre il lockdown ora. Diversamente si rischia che diventino la Bergamo della prima ondata. Chi meglio delle autorità locali che gestiscono i dati ha la possibilità di comprendere le necessità del territorio? E' dunque il caso di valutare - prosegue Sibilia - una chiusura dell'area metropolitana della città: le persone colpite dal Covid19 vanno curate con tempestività attraverso un protocollo di cure domiciliari. E' importante che i pazienti non siano lasciati da soli a fronteggiare questa emergenza sanitaria", conclude il sottosegretario. (Com)