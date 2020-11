Sardegna: vince 40mila euro al gioco online ma percepisce Reddito di cittadinanza, denunciato cittadino di Capoterra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha vinto quasi 40mila euro al gioco online ma ha ugualmente richiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Un cittadino di Capoterra è finito nei guai dopo essere incappato in una verifica degli uomini della Tenenza della Guardia di finanza di Sarroch. L'indebito percettore è stato segnalato sia alla Procura della Repubblica di Cagliari che all'Inps per la revoca del beneficio e per la restituzione dell'intera somma pari a complessivi 17.438 euro. Dall'inizio dell'anno, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari, nello specifico settore, hanno individuato 288 casi di irregolarità per un importo indebitamente percepito pari a 1.138.377 euro complessivi. (Rsc)