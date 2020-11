Covid: Cantalamessa e Castiello (Lega), interrogazione a Speranza per chiarezza su decesso al Cardarelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decesso in uno dei bagni dell'ospedale Cardarelli di Napoli, i deputati della Lega, Gianluca Cantalamessa e Pina Castiello hanno presentato questa mattina interrogazione perlamentare rivolta al ministro della Salute per fare chiarezza riguardo all'episodio: "Siamo profondamente scossi per quanto accaduto ieri nel maggiore ospedale del Mezzogiorno. La dignità del malato andrebbe tutelata sempre. Quello che sta accadendo in questi giorni nei nostri ospedali, a causa del Covid, è il frutto di anni di cattiva gestione della Sanità in Campania". Quindi hanno aggiunto: "Mentre il governatore De Luca si pavoneggia, la realtà sbugiarda la propaganda della Regione Campania. I numeri paventati non rispecchiano la realtà dell'attuale condizione: i posti in terapia intensiva ci sono ma la gente purtroppo muore nei bagni degli ospedali, sulle barelle nei corridoi, nelle ambulanze in attesa fuori ai pronto soccorso". Infine hanno concluso: "Abbiamo sollecitato il ministro Speranza perché avvii indagini per avere risposte chiare e azzerare le ombre che terrorizano l'opinione pubblica. Non si può morire in quel modo e la morte non dovrebbe mai essere motivo di spettacolarizzazione".(Ren)