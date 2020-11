Covid: Mastella chiude Benevento, l'elenco delle nuove limitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella in una nota ha reso noto di aver "ritenuto di dover adottare ulteriori misure dirette a evitare il cosiddetto struscio e a limitare la presenza di pubblico nelle strade e piazze cittadine nei giorni e nelle fasce orarie in cui, per comportamenti consuetudinari, è particolarmente elevato il rischio di assembramento. Pertanto questa mattina ha disposto, a decorrere da domani e fino al 3 dicembre, la chiusura al pubblico in tutti i venerdì, i sabati e le domeniche, nonché nei giorni festivi e prefestivi, dalle ore 18 alle ore 22, delle sotto indicate strade e piazze cittadine, fatta salva la possibilità di accesso e di deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private". E ancora: "Inoltre, dalle ore 22 alle ore 5 dei suddetti giorni vigerà, anche negli spazi urbani sopra elencati, il generale divieto di spostamento sancito dal Dpcm del 3 novembre; nei luoghi, nei giorni e nelle fasce orarie indicate nella precedente ordinanza". (segue) (Ren)