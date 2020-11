Abruzzo: Fai-Cisl scrive al governo per esclusione lavoratori agricoli da decreto Ristori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella confusione attuale - ha aggiunto il sindacalista - chiediamo risposte chiare a governo, Regione e Inps, anche per evitare che lavoratrici e lavoratori agricoli siano oggetto di attenzione da parte di faccendieri e sciacalli travestiti da rappresentanti dei lavoratori". La Fai Cisl nazionale ha scritto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e alle ministre Catalfo e Bellanova, chiedendo un confronto sulle misure per i lavoratori agricoli. Nella lettera, la norma sul bonus viene denunciata come "un grave errore che, in discontinuità con quanto messo in campo con precedenti provvedimenti, tramite i quali sono state riconosciute opportune indennità anche ai lavoratori agricoli, discrimina una categoria da sempre in prima linea, anche in piena emergenza, nel garantire la produzione di beni di prima necessità per l'intera comunità nazionale". "Chiediamo un confronto urgente - conclude la nota - per provvedere a rifinanziare integrazioni al reddito anche per i lavoratori agricoli e a porre rimedio alle gravi lacune segnalate". (Gru)