Campania: assessore Casucci incontra operatori turistici (2)

- Ma non è tutto: "Per essere subito operativi sono stati costituiti tavoli di approfondimenti tematici, sia in maniera “verticale”, ovvero per singolo settore: alberghiero, extralberghiero, guide turistiche, esercizi di ristorazione e bar, settore balneare, agenzie di viaggio/tour operator, mobilità turistica; sia in maniera “trasversale”, ovvero sui grandi asset del turismo regionale: congressuale, religioso, sportivo, culturale, enogastronomico e naturalistico". Casucci ha concluso: "Da qui bisogna ripartire per costruire percorsi condivisi e soprattutto sfruttare le possibilità che abbiamo, a partire dalle misure messe in campo dalla Regione Campania per il comparto che può avvalersi anche del sostegno offerto della normativa nazionale. La strategia è fare sistema con tutti gli operatori del settore, nessuno escluso". (Ren)