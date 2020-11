Sanità: Angrisani (M5s), sanità campana va ricommissariata, De Luca ha fallito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che al più presto si adottino tutti i provvedimenti necessari a tutela della salute dei cittadini della nostra regione - ha aggiunto la senatrice del M5s - e che gli ospedali campani tornino ad essere luoghi di cura adeguati e non, come purtroppo spesso avviene da decenni, teatri di disservizi e malasanità. Abbiamo nel comparto sanitario ottime risorse umane, professionisti stimati e medici di prim'ordine che vanno messi in condizione di lavorare al meglio e come meritano. La sanità campana va ricommissariata e certo non nelle mani di De Luca, il cui fallimento nella gestione della pandemia è sotto gli occhi di tutti. Scene come quelle di ieri o come quelle del passato devono essere solo un triste e lontano ricordo. Il nostro governo ha il dovere di intervenire per assicurare ai cittadini un'assistenza sanitaria come garantito dall'articolo 32 della Costituzione", ha concluso la parlamentare Luisa Angrisani. (Ren)