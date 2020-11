Piemonte: alluvione del 2-3 ottobre, governo nomina Cirio commissario per l'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Lega Salvini Piemonte "esprime la propria soddisfazione" per la nomina del governatore Alberto Cirio a commissario per il Piemonte per l'emergenza figlia dell’alluvione del 2 e 3 ottobre scorsi. “Il governo ha infine fatto sua una proposta che la Lega aveva avanzato per prima - commenta il presidente del gruppo Alberto Preioni -, un passaggio necessario per rispondere alle migliaia di richieste di risarcimento danni avanzate dai nostri territori con tempi più rapidi e senza interminabili lungaggini burocratiche, seguendo quello che era stato il “Modello Genova” dopo il crollo del ponte Morandi. Ora però il Governo deve trasferire le risorse necessarie per avviare la ricostruzione e dare ristoro ai privati che nell’alluvione di inizio ottobre hanno perso aziende, investimenti, greggi e mezzi di trasporto. A fronte di una stima complessiva dei danni che ha raggiunto la cifra di un miliardo di euro, la speranza è che da Roma arrivino adeguati stanziamenti non appena Cirio avrà terminato la propria ricognizione degli interventi necessari. L’aiuto al Piemonte non può e non deve limitarsi a quella mancetta di pochi milioni di euro annunciata nelle scorse settimane”. (Rpi)