Covid: Giulierini (Mann), 5 milioni di incassi in meno, chiedo sobrietà alle istituzioni locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poi il direttore del Museo Archeologico di Napoli cita alcune delle novità in programma: "i cantieri possono continuare. Avremo l'8 marzo la mostra sui gladiatori, il 30 giugno le aree pubbliche delle città vesuviane come Ercolano e Pompei. Il 30 ottobre il raddoppio della sezione pompeiana. Dopo questa pandemia Napoli ritroverà il primato nella archeologia mondiale". Sull'impatto dell'emergenza per chi lavora nei beni culturali Giulierini ricorda che "per la cultura lo Stato deve fare la sua parte. Anche i musei possono farsi parte attiva per chi lavora nei beni culturali: abbiamo aperto uno sportello con Invitalia per creare start-up e sostenere quelle cooperative per la gestione del patrimonio che non è solo nel museo ma in tutti i siti e le chiese del centro storico". (Ren)