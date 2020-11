Molise: il 20 novembre rinnovo degli organi del Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre il Presidente Micone raccogliendo le richieste in tal senso pervenute , nel corso della seduta consiliare di martedì scorso, sia dal capogruppo del Pd Micaela Fanelli che da quello di M5s Andrea Greco, ha dato notizia di voler convocare, una volta sentita la disponibilità di tutti i soggetti interessati, a breve il Tavolo permanente sul coronavirus a cui invitare oltre che il presidente della Regione, il direttore dell'Asrem e il direttore del servizio di Protezione civile regionale, anche il commissario ad acta per il rientro dal deficit Sanitario. Ciò al fine di fare con tutti i responsabili istituzionali competenti il punto sulla situazione dei contagi in Molise e sulla gestione delle varie fasi dell'emergenza. (Gru)