Sanità: Vono (Iv), istituire commissione d’ inchiesta su commissariamento inefficace della Calabria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Italia Viva Silvia Vono rende noto di aver "proposto in Senato l’istituzione di una commissione d’inchiesta sul commissariamento inefficace, ma continuamente in proroga, della sanità calabrese che possa esaminare e valutare le cause che disagi che da un decennio siamo costretti a subire affinché si comprenda che, al di là dei brogli veri e presunti, su cui è deputata a lavorare la magistratura, le responsabilità sono tante, a tutti i livelli, e non si può permettere che, sotto falsi alibi, ancora una volta, tutto ricada sulle spalle dei calabresi. In Calabria - prosegue Vono - non abbiamo bisogno di nomi altisonanti di personaggi apprezzabili per questioni che però, nulla hanno a che vedere con risanamento economico-finanziario e gestione organizzativo-sanitaria in specifici ambiti ospedalieri e di aziende sanitarie, ma di donne e uomini capaci che lavorino mettendo a servizio la loro competenza per ripristinare tutto il sistema sanitario della Regione". (segue) (Com)