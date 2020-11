Covid: Fedriga, da ministero Salute ok a ordinanza più restrittiva per FVG, Veneto e Emilia Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha dato lettura in conferenza stampa dell'ordinanza concordata tra la sua Regione quella del Veneto e dell'Emilia Romagna che "ha l'intesa del ministero della Salute". Si tratta di un'ordinanza più restrittiva rispetto alle misure dell'ultimo Dpcm "per evitare rischi di aggregazioni troppe numerose e abbassare rischio del contagio nel nostro territorio", ha spiegato. "Tra le misure di carattere generale quello dell'obbligo di mascherina sempre quando si esce dalla propria abitazione a meno che non si tratti di soggetti minori, di 6 anni, o di persone con patologie che non la possono indossare", ha continuato Fedriga. Quanto all'abilità motoria sportiva all'aperto "deve essere preferibilmente svolta in parchi pubblici purché sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri. L'accesso ai punti vendita è consentito ad una persona per nucleo familiare, salvo la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore ai 14 anni. I mercarti saranno possibili soltanto in base ad un apposito piano che deve prevedere la perimetrazione, la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita, una sorveglianza che verifichi il distanziamento sociale e il divieto di assembramento", ha elencato il governatore. (segue) (Rin)