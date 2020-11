Sanità: Angrisani (M5s), sanità campana va ricommissariata, De Luca ha fallito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immagini dell'uomo ritrovato morto nei bagni del Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli hanno sconvolto tutti". Lo ha dichiarato la senatrice del Movimento 5 stelle Luisa Angrisani. "Il paziente - ha proseguito la portavoce Angrisani - con probabile infezione da Covid-19 era ricoverato nella più grande azienda ospedaliera della Campania e del Sud Italia. Questo è un segnale grave che deve far percepire la gravità della situazione epidemiologica che vive la Campania in questo momento di emergenza. Volendo guardare oltre i numeri e le statistiche la realtà quotidiana racconta di ambulanze del 118 con a bordo malati in fila dinanzi agli ospedali. La realtà e la cronaca ci dicono che ci sono pazienti costretti a stare in fila nelle loro auto in attesa di accedere al pronto soccorso. La realtà ci dice anche che i nosocomi sono pieni e il personale sanitario è sempre più oberato di lavoro e sotto stress. Ben vengano gli ispettori inviati dal Ministero della Salute per fare chiarezza su come si sta gestendo l'emergenza, speriamo relazionino in modo veloce e perentorio". (segue) (Ren)