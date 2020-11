Covid: Verdoliva (Asl Napoli 1), a san Giovanni contagi in media, nessuna anomalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A San Giovanni non ci sono anomalie rispetto a tutte le altre zone della città di Napoli”. A dirlo è il direttore dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva sentito da Sud Reporter dopo gli articoli a mezzo stampa in cui si parla della zona di via Bernardino Martirano come “focolaio, contagiati 1 su 2”. Tutta la municipalità 6 vive la stessa emergenza del territorio comunale: “abbiamo analizzato il periodo dei primi 10 giorni di novembre – aggiunge Verdoliva – ho appena elaborato i dati, sono proprio aggiornati a questa mattina”. (Ren)