Sardegna: Coldiretti, bonus Filiera Italia dà risposte per il futuro del settore della ristorazione

- Plauso di Coldiretti Sardegna per il bonus "Filiera Italia" pensato dal governo per sostenere il settore della ristorazione che con l'emergenza Covid ha subito un taglio del 48 per cento del fatturato con perdite a cascata anche per l'industria alimentare e l'agricoltura nostrana. "Si va nella direzione che abbiamo più volte auspicato e promosso anche con proposte concrete, vedi 'il pecorino agli indigenti' attivato dalla nostra Regione – sostiene il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu -, quello della economia circolare, premiando chi fa squadra lungo tutta la filiera, dal campo alla tavola. Si tratta di iniziative che intervengono sul contingente dando risposte a settori, come quello della ristorazione fortemente penalizzati dall'emergenza Covid, ma lo fa guardando anche al futuro e a tutta la filiera, promuovendo e incentivando l'acquisto dei prodotti alimentari dalle nostre aziende agricole, con importanti ricadute per l'economia e l'occupazione locale". Per il Fondo per la filiera della ristorazione per il 2020 – sottolinea la Coldiretti - sono stati stanziati 600 milioni finalizzati alla erogazione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche Dop e Igp, valorizzando la materia prima di territorio anche attraverso l'acquisto di prodotti in vendita diretta dalle aziende agricole. Il beneficiario – continua la Coldiretti - è tenuto ad acquistare almeno tre differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari e il prodotto principale non può superare il 50 per cento della spesa totale sostenuta mentre il contributo non può essere superiore all'ammontare complessivo degli acquisti che non deve essere inferiore ai mille euro né superiore ai 10mila (esclusa Iva) . "Si tratta di un contributo a fondo perduto per sostenere la ripresa e la continuità dell'attività di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari attraverso l'utilizzo delle eccedenze - spiega il direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba -. Di questo intervento potranno beneficiarne anche gli agriturismi equiparati, ai fini del bonus, alle strutture della ristorazione. Inoltre oltre ai ristoranti, è rivolto alle mense, a chi svolge attività di catering su base continuativa (ossia coloro che forniscono pasti presso ospedali, scuole, industrie), le attività di catering e banqueting per eventi e gli alberghi che somministrano cibo". (Rsc)