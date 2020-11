Tlc: Wind Tre a Cesena con la fibra Ftth

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wind Tre estende i servizi in fibra ultrabroadband in Emilia-Romagna e porta la rete fino a un gigabit di Open Fiber a Cesena, la città della storica Biblioteca Malatestiana, prima tra quelle civiche in Europa, inserita dall'Unesco nel registro della Memoria del mondo. Con l’arrivo dei servizi ultrabroadband nell’importante polo agricolo ed industriale della Romagna, Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, conferma l’impegno per estendere a tutto il territorio nazionale la tecnologia in fibra ottica Ftth, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia. Per il chief commercial officer di Wind Tre, Gianluca Corti, “l’estensione della super fibra Ftth in un centro produttivo come Cesena garantisce a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. La nostra rete ultrabroadband ‘Top quality network’ – continua il manager – abilita una serie di soluzioni innovative considerate ormai centrali nella vita quotidiana, soprattutto da chi studia o lavora da casa, come la fruizione di contenuti in streaming e on-demand o il gaming online, oltre a supportare servizi sempre più evoluti ed essenziali in ambito business. La rete in fibra ottica rappresenta un’infrastruttura di primaria importanza, fondamentale per sostenere il tessuto produttivo e favorirne l’evoluzione attraverso le soluzioni digitali” conclude Corti. La linea ultraveloce di Wind Tre è attivabile con la nuova soluzione “Super Fibra”, che prevede navigazione illimitata con velocità fino a un gigabit, modem Wi-Fi per connettere contemporaneamente fino a 100 dispositivi e attivazione inclusi, oltre a giga illimitati da smartphone. Inoltre, con “Super Fibra, è possibile avere incluso il servizio per 12 mesi Amazon Prime, che comprende l'accesso illimitato a film e serie TV con Prime Video, più di due milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, contenuti in-game e giochi ogni mese con Prime Gaming.