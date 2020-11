Campania: Cirillo (M5s), raccolta rifiuti, istituzione servizio a domicilio per cittadini in isolamento Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'interrogazione rivolta al presidente – insiste il consigliere Cirillo – ho effettuato una specifica richiesta di attivazione per le persone sottoposte a quarantena obbligatoria di un servizio specifico di raccolta dei rifiuti presso il proprio domicilio con personale a ciò incaricato dotato di tutti i dpi (dispositivi di protezione individuale). Soprattutto ho proposto l'attivazione per i cittadini campani di un numero verde 'Servizio Covid', attraverso il quale gli utenti, sottoposti a isolamento domiciliare, potranno parlare direttamente con un operatore per avere tutte le informazioni utili sulle modalità di erogazione del servizio di raccolta rifiuti, consegna e ritiro del kit di raccolta, così come sta avvenendo in altre Regioni Italiane. In questo momento così delicato, compito delle istituzioni è garantire la massima assistenza a tutti, in particolare agli anziani che vivono soli ed hanno necessità di essere sostenuti". (Ren)