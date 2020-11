Covid: Provenza (M5s), in Campania situazione seria, necessario monitorare dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In base ai dati ufficiali trasmessi dalla Regione Campania la situazione risulta seria ma non uniformemente grave. Se poi dovesse essere più grave di quanto non dicano i dati trasmessi, ci sarebbe da chiedersi se ci troviamo di fronte a un difetto comunicativo o ad una carenza di capacità assistenziale non più mascherabile". Così Nicola Provenza, parlamentare del Movimento 5 stelle, commenta la decisione del Governo sulla Campania che resta, per il momento, zona gialla. "Inevitabilmente - prosegue - con l'aumento dei tamponi registrato a partire dalle ultime settimane di settembre, non poteva non manifestarsi un trend di crescita dei positivi. Di fatto non sono stati attuati i dettami del Decreto Rilancio, in particolare in riferimento al potenziamento delle Usca (le Unità speciali di continuità assistenziale), all'assistenza domiciliare integrata distrettuale per i covid positivi, alla tutela dei pazienti fragili, all'individuazione di strutture intermedie di ricovero per asintomatici e all'implementazione tecnologica mediante la telemedicina. Azioni queste che avrebbero rappresentato una assunzione di responsabilità amministrativa lucida e concreta in forza della quale poter poi alimentare un sentimento condiviso di responsabilità individuale e affrontare la gestione dell'emergenza con un senso civico e non cinico". Sulla richiesta dei medici di un lockdown nazionale, secondo Provenza, deve prevalere la logica della gradualità e della proporzionalità rispetto alla quale i presidenti di Regione possano poi adottare misure congrue relativamente alla situazione delle singole province. (segue) (Ren)