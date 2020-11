Covid: Provenza (M5s), in Campania situazione seria, necessario monitorare dati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza covid - prosegue Provenza - ha disvelato la debolezza di un pensiero politico, amministrativo e gestionale che evocava l'autonomia e di fatto non ha conseguentemente mostrato la volontà di assumersi la relativa responsabilità, ad eccezione di alcune Regioni che hanno mantenuto un alto profilo del loro ruolo di garanti della tutela della salute dei propri cittadini nonché di leale collaborazione istituzionale". Sulla scuola, invece, la linea resta quella di alcune settimane fa: "Per noi del M5S rimane l'ultima istituzione a dover subire misure totalmente restrittive fino alla chiusura - conclude Provenza -. L'instancabile lavoro svolto negli ultimi mesi per garantirne la frequenza in sicurezza può rappresentare un modello virtuoso e replicabile di convivenza con il virus. E' evidente che questo non può non essere supportato da quella che viene definita la gestione del pre e del post-scuola". (Ren)