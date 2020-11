Sardegna: Confindustria, no ad allargamento Città metropolitana di Cagliari a 72 Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- No di Confindustria della Sardegna meridionale all'allargamento della Città metropolitana di Cagliari a 72 Comuni, secondo quanto delineato nella proposta di legge regionale sul "Riordino delle Autonomie locali". In una nota, l'associazione degli industriali condivide l'ordine del giorno con il quale nei giorni scorsi il Consiglio della Città metropolitana di Cagliari ha impegnato il Sindaco ad interloquire con il presidente della Regione Sardegna e con il presidente del Consiglio regionale per evitare l'ampliamento che farebbe coincidere i confini della Città metropolitana con quelli della vecchia provincia di Cagliari. "La Città metropolitana di Cagliari nella sua attuale configurazione rappresenti una soluzione sostanzialmente adeguata, dal punto di vista amministrativo, tecnico ed organizzativo per favorire la corretta sintesi tra le diverse esigenze, garantendo al contempo la gestione, lo sviluppo e la tutela degli interessi economici e sociali della conurbazione costituita dai Comuni dell'area vasta - spiega Confindustria della Sardegna meridionale -. Ormai da decenni questo territorio metropolitano è strettamente correlato ed impegnato ad integrarsi funzionalmente per affrontare e risolvere in maniera condivisa i problemi comuni a tutta l'area relativi alla rete di servizi, all'urbanizzazione, alla viabilità, alle infrastrutture e, più in generale, alla crescita economica dei territori". (segue) (Rsc)