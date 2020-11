Covid: Ciarambino (M5s), chiudere subito la Campania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha aggiunto: "Chiedo alla politica, a partire dal governatore della Campania e dal sindaco di Napoli, di andare di persona negli ospedali e capire perché la gente non viene assistita, sebbene i numeri dicano altro. E se questi numeri continuano a non rispecchiare una realtà gravissima e il presidente della Regione non interviene, allora deve farlo il ministro della Salute, che ha il dovere di garantire il diritto alla vita dei cittadini della mia terra". Quindi ha concluso la vicepresidente del Consiglio regionale: "La Campania deve diventare una sorvegliata speciale, perché non basterà chiudere tutto per un periodo, per poi ritrovarci, come è già capitato dopo otto mesi dalla prima emergenza, nelle stesse condizioni, di fronte a un sistema ospedaliero che non è stato potenziato e a un'assistenza territoriale che non esiste affatto". (Ren)