Covid: de Magistris scrive a Speranza, preoccupati per emergenza sanitaria

- "Il sindaco di Napoli ha inviato oggi una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza nella quale, condividendo le sue preoccupazioni per l'andamento dell'emergenza sanitaria, soprattutto negli ultimi giorni, ha ricordato al ministro l'impegno ad inviare alle città di Napoli e Milano uno specifico approfondimento sul monitoraggio dei dati sanitari della città e che non sono stati ancora trasmessi". L'annuncio in una nota del Comune. (Ren)