Covid: Piemonte, hotel dedicati per la sicurezza delle Rsa (2)

- Attualmente sui 40 mila ospiti delle RSA la percentuale di positivi è di circa l’8%. La Regione Piemonte ha avviato un piano di screening capillare per le Rsa e residenze anziani del territorio fino a marzo 2021, che prevede in tutto 700.000 tamponi rapidi per un monitoraggio ogni 15 giorni di tutte le strutture. Nelle prossime ore partirà il secondo invio di test rapidi indirizzato alle oltre 700 Rsa ed RA del territorio. A settembre sono stati effettuati nelle strutture del Piemonte 55.000 tamponi molecolari, ad ottobre 82.000. “La realizzazione di un’unica piattaforma in cui giornalmente è possibile verificare la condizione di tutte le strutture per anziani e non del Piemonte si sta verificando come il più utile strumento per il monitoraggio e il sostegno nelle situazioni di difficoltà” aggiungono il Presidente e gli Assessori. Per aiutare le strutture in difficoltà con il personale, la Regione negli ultimi giorni ha anche pubblicato una manifestazione d’interesse alla quale hanno aderito 300 operatori socio sanitari ed altri profili professionali che potranno essere utilizzati dalle Asl e dalle strutture presenti sul territorio per colmare le lacune di organico che si sono manifestate nella fase 1 della pandemia. (Rpi)